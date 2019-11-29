Бывший коуч «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить лондонский «Арсенал».

Сегодня, 29 ноября, «канониры» остались без главного тренера после отставки Унаи Эмери. Как сообщает Sky Sports, представители «Арсенала» находятся в поиске нового коуча и уже связались с Аллегри. Однако существует высокая вероятность, что итальянец откажется прерывать творческий отпуск и не вернется к работе до лета 2020 года.

Еще одним кандидатом на пост в «Арсенале» является Карло Анчелотти, который сейчас рулит «Наполи».

Эмери проработал в «Арсенале» 18 месяцев. В единственном полноценном сезоне под руководством испанца «канониры» заняли пятое место в АПЛ.

Аллегри находится без работы после ухода из «Ювентуса» по окончании сезона-2018/19.

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