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Sky: «Арсенал» пригласил Аллегри
Лондонцы ищут топ-тренера, чтобы вернуться на победный путь.
Бывший коуч «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить лондонский «Арсенал».
Сегодня, 29 ноября, «канониры» остались без главного тренера после отставки Унаи Эмери. Как сообщает Sky Sports, представители «Арсенала» находятся в поиске нового коуча и уже связались с Аллегри. Однако существует высокая вероятность, что итальянец откажется прерывать творческий отпуск и не вернется к работе до лета 2020 года.
Еще одним кандидатом на пост в «Арсенале» является Карло Анчелотти, который сейчас рулит «Наполи».
- Эмери проработал в «Арсенале» 18 месяцев. В единственном полноценном сезоне под руководством испанца «канониры» заняли пятое место в АПЛ.
- Аллегри находится без работы после ухода из «Ювентуса» по окончании сезона-2018/19.
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