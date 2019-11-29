Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал об эпизоде, когда президент «шпор» Даниэль Леви лично уговаривал его остаться в команде.

«Я планировал уйти из «Тоттенхэма», потому что хотел играть, и мы с агентом вели разговоры о моей продаже. Я настроился уезжать, был интерес «Локомотива». Харри Реднаппу было уже все равно, останусь ли я в команде. И однажды мне звонит агент и говорит, что Леви хочет приехать ко мне домой и пообщаться. Назначили время, стук в дверь. Сели с женой и агентом.

Я ему высказал, что хочу уехать, ведь я не играю и меня это не устраивает. Он меня долго и внимательно слушал и сказал: «Ром, знаешь, что? Я никогда ни к кому лично не приезжал домой, и я хочу, чтобы ты таких вещей не говорил. Если бы ты был моим сыном, я бы тебе сейчас как дал по заднице. Как можно президенту «Тоттенхэма» говорить, что я хочу уехать из Англии в Россию играть в футбол, я этого не понимаю». Но, уехав в Россию, спустя некоторое время я пожалел, что не вернулся снова в Европу», – сказал Павлюченко в эфире блога на YouTube.

Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» в 2008-2012 гг. и забил 21 мяч в 78 матчах.

Последним клубом в карьере Романа стал московский «Арарат».

«Финал ЛЧ – это не история. История – это выиграть финал». Моуринью потроллил Почеттино

Качай приложение Eurosport для iOS или Android