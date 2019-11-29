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Павлюченко: «Однажды Леви сказал: «Если бы ты был моим сыном, я бы тебе сейчас дал по заднице»
Президент «шпор» не хотел, чтобы Роман уходил из клуба.
Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал об эпизоде, когда президент «шпор» Даниэль Леви лично уговаривал его остаться в команде.
«Я планировал уйти из «Тоттенхэма», потому что хотел играть, и мы с агентом вели разговоры о моей продаже. Я настроился уезжать, был интерес «Локомотива». Харри Реднаппу было уже все равно, останусь ли я в команде. И однажды мне звонит агент и говорит, что Леви хочет приехать ко мне домой и пообщаться. Назначили время, стук в дверь. Сели с женой и агентом.
Я ему высказал, что хочу уехать, ведь я не играю и меня это не устраивает. Он меня долго и внимательно слушал и сказал: «Ром, знаешь, что? Я никогда ни к кому лично не приезжал домой, и я хочу, чтобы ты таких вещей не говорил. Если бы ты был моим сыном, я бы тебе сейчас как дал по заднице. Как можно президенту «Тоттенхэма» говорить, что я хочу уехать из Англии в Россию играть в футбол, я этого не понимаю». Но, уехав в Россию, спустя некоторое время я пожалел, что не вернулся снова в Европу», – сказал Павлюченко в эфире блога на YouTube.
- Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» в 2008-2012 гг. и забил 21 мяч в 78 матчах.
- Последним клубом в карьере Романа стал московский «Арарат».
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