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«Я хотел достичь для вас лучших результатов». Прощальное письмо Эмери фанатам «Арсенала»
В истории «канониров» начался новый виток.
Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери написал прощальное письмо, адресованное болельщикам «канониров».
«Для меня было честью руководить «Арсеналом». От всей души хочу поблагодарить фанатов за помощь в понимании величия клуба. Обращаюсь ко всем: кто поддерживал нас во всех уголках мира, кто приходил на «Эмирейтс», кто ждал под дождем, чтобы просто поприветствовать меня. Хочу сказать вам, что я трудился со страстью, преданностью и прилагал усилия.
Я не хотел ничего другого, кроме как достичь для вас лучших результатов. Также хочу поблагодарить всех сотрудников «Арсенала» за то, как они относились ко мне. В частности, хочу отметить Ивана Газидиса, который пригласил меня в клуб, а также Рауля Санллехи, Эду и Виная Венкатешама за их уважение, дружеское понимание и помощь. До самой последней минуты со мной обращались честно. И, конечно, я выражаю искреннюю благодарность семье Кронке за доверие.
Это были полтора года, наполненные эмоциями – замечательными и более горькими. Но не было ни одного дня, когда бы я не подумал, как мне повезло работать в этом клубе с этими игроками, обладающими высоким профессионализмом и личностными качествами. Они всегда бились за эмблему «Арсенала». Они заслуживают вашей поддержки.
Я повидал многое в футболе, но опыт работы в Премьер-лиге дал мне еще больше. Я еще раз убедился, что такое уважение к профессионализму и чистота футбола. Мои наилучшие пожелания», – цитирует текст письма Эмери официальный сайт «Арсенала».
- Эмери возглавил «Арсенал» в мае 2018 года, сменив Арсена Венгера. Испанец проработал в «Арсенале» 18 месяцев, француз – 22 года.
- Исполняющим обязанности тренера «Арсенала» стал Фредди Юнгберг.
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