Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери написал прощальное письмо, адресованное болельщикам «канониров».

«Для меня было честью руководить «Арсеналом». От всей души хочу поблагодарить фанатов за помощь в понимании величия клуба. Обращаюсь ко всем: кто поддерживал нас во всех уголках мира, кто приходил на «Эмирейтс», кто ждал под дождем, чтобы просто поприветствовать меня. Хочу сказать вам, что я трудился со страстью, преданностью и прилагал усилия.

Я не хотел ничего другого, кроме как достичь для вас лучших результатов. Также хочу поблагодарить всех сотрудников «Арсенала» за то, как они относились ко мне. В частности, хочу отметить Ивана Газидиса, который пригласил меня в клуб, а также Рауля Санллехи, Эду и Виная Венкатешама за их уважение, дружеское понимание и помощь. До самой последней минуты со мной обращались честно. И, конечно, я выражаю искреннюю благодарность семье Кронке за доверие.

Это были полтора года, наполненные эмоциями – замечательными и более горькими. Но не было ни одного дня, когда бы я не подумал, как мне повезло работать в этом клубе с этими игроками, обладающими высоким профессионализмом и личностными качествами. Они всегда бились за эмблему «Арсенала». Они заслуживают вашей поддержки.

Я повидал многое в футболе, но опыт работы в Премьер-лиге дал мне еще больше. Я еще раз убедился, что такое уважение к профессионализму и чистота футбола. Мои наилучшие пожелания», – цитирует текст письма Эмери официальный сайт «Арсенала».

Эмери возглавил «Арсенал» в мае 2018 года, сменив Арсена Венгера. Испанец проработал в «Арсенале» 18 месяцев, француз – 22 года.

Исполняющим обязанности тренера «Арсенала» стал Фредди Юнгберг.

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