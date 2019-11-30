48-летний тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что готов продлить действующее соглашение с английской командой. Текущий контракт коуча истекает в конце следующего сезона.

«Я открыт к продлению, да. Мне очень комфортно в этом клубе. Если я почувствую, что наше сотрудничество остается продуктивным – мы с клубом найдем лучшее решение. Когда вы уже пять лет в клубе, это зависит от результатов. Посмотрим, что случится в этом сезоне и в следующем.

После пяти лет для менеджера все воспринимается немного иначе, чем после двух: после двух все кажется еще свежим. Я хочу посмотреть на игроков и на окружение. На то, как нам работается вместе. Это самое важное. Мы должны чувствовать, что все еще можем работать вместе, наслаждаться этим вместе».

Хосеп ГвардиолаGetty Images

Самым длинным периодом Пепа на одном месте были четыре года в «Барселоне». Коуч объяснил, почему готов остаться в «Сити» на более длительный срок. «Я старше, успел поработать в трех невероятных лигах. Это другое дело, теперь я более опытный.

У меня еще есть 18 месяцев по контракту. Это серьезный срок в футболе, и клуб со мной в этом согласен. Завтра мы играем с «Ньюкаслом», выложимся по полной, а после этого посмотрим, что дальше. Я очень доверяю клубу, а клуб – мне. Остальное решим позже», – приводит слова тренера The Guardian.

«Сити» дважды подряд становился чемпионом АПЛ под руководством Гвардиолы.

Пеп не побеждал в Лиге чемпионов со времен работы в Каталонии.

Гвардиола оставит «Сити» только ради политики. Пеп поддерживает сепаратизм и презирает Испанию

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