Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью выразил уверенность, что в современном футболе невозможно работать на одном месте более 20 лет, как это делали Арсен Венгер и сэр Алекс Фергюссон.

«Двадцать лет в одном клубе? Я не думаю, что это возможно. Современная жизнь, новые технологии, социальные сети – я думаю, что все это имеет влияние. Менталитет людей, короткие отношения, быстрая утомляемость – многое изменилось.

Все меняется не только в футболе, но и в мире вообще. Думаю, Венгер был последним тренером такого рода. Это плохо для нас. Мы должны адаптироваться, должны постоянно доказывать, что подходим для этой работы, бороться за нее каждый день... Это касается не только результатов, а всего, что вы делаете в клубе.

Думаю, это нормально. Это происходит в обществе во многих областях», – приводит слова Жозе Fotbom.

Моуринью занял место Почеттино, аргентинец провел в лондонском клубе пять лет.

«Тоттенхэм» – третий английский клуб в карьере Моуринью», он также поработал в Португалии, Италии и Испании. Дольше всего продлилась его первая работа в «Челси» – чуть больше трех сезонов.

Хвалить Моуринью за респект болбою – лицемерие. Жозе издевался над ними годами

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