После очередной потери очков «Манчестер Сити» хейтеры и фанаты «горожан» потребуют крови. Кто-то (умалишенные и трикстеры) попросит отставки Пепа, кто-то обвинит в провале Бенжамена Менди, но еще более выдающимся выступлением в очередной раз отметился Габи Жезус – ядовитые стрелы должны полететь в него.

Кун Агуэро не молодеет (аргентинцу уже 31), и именно бразилец станет основной опцией на ближайшие годы. Ему всего 22, он – основной форвард сборной, а еще находится в структуре клуба уже почти три года. Казалось, Габи должен пропитаться идеями Гвардиолы, развить навыки нападающего в подыгрыше и стать кем-то вроде Бензема для «Реала» – киллером с потенциалом ассистента. Но все вышло иначе.

Габриэл Жезус, «Ньюкасл» – «Манчестер Сити»Getty Images

За три года в «Сити» Габи оформил 50+20 по системе «гол+пас» в 119 матчах. В сухом виде статистика неплохая, но, во-первых, требующая интерпретации, а во-вторых, речь все же идет о потенциально главном форварде третьего по стоимости клуба мира.

Добавим цифрам немного контекста. Жезус забивает за «Сити» раз в 131 минуту. У Агуэро на гол уходит в среднем 107 минут, и это при условии огромной выборки (аргентинец в «Сити» с сезона-2011/12). Если считать показатель полезности (допустим, сложить голы и ассисты), то ситуация будет еще печальнее. Жезус уступает Куну (93,7 минуты на результативное действие против 82,8) и ненамного обходит непрофильных форвардов Стерлинга (103,8 минуты на гол или ассист) и Сане (106,6).

То есть Габи как минимум второй форвард, и до пенсии Куна первым ему не стать. Но сейчас у Агуэро травма, поэтому выбора у Пепа нет, а у Габи 0+0 за два почти полных матча. Против «Ньюкасла» Жезусу предоставили идеальный шанс забить, выведя один на один, но он не забил. Для понимания, вес этого эпизода 0,46 xG – это более чем в 2 раза мощнее всех моментов «сорок» за матч.

У Габи вообще сложно с продвинутыми метриками. Они явно указывают на его некомпетентность в завершающей стадии. В АПЛ сезона-2018/19 Жезус словил перекос по соотношению голы-xG ценой в 5,62. То есть форвард с нормальной (даже не выше средней) реализацией должен был забить 12,62 мяча, а Габи сподобился только на семь. В сезоне-2017/18 дефицит был меньше, но все равно из-за осечек Жезуса «Сити» не досчитался 2,37 гола. Тот же Агуэро за этот период забил больше статистической оценки на 3,48 гола.

А еще у него проблемы с реализацией пенальти. За девять попыток (послематчевые серии не в счет) Габи собрал пять промахов – с голами без сопротивления у него тоже проблемы. Обороняющийся «Ньюкасл» дал Жезусу всего момент для гола, но он сыграл так, что теперь «Сити» отстает от «Ливерпуля» еще больше.

Все это крайне печально для парня, который к 22 годам собрал Кубок Америки, две АПЛ, несколько английских кубков и вдобавок посадил на лавку Агуэро в своем первом сезоне. Сейчас он точно уступает аргентинцу и создал все предпосылки, чтобы зимой в Манчестере задумались, а летом отвалили много кэша за Эрлинга Холанна или кого-нибудь еще. Жезус к роли главного форварда не готов.

«Ньюкасл» – «Манчестер Сити» – 2:2

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