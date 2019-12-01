30 ноября «Вест Хэм» одержал первую за 17 лет гостевую победу над«Челси» – 1:0. В воротах «молотобойцев» дебютировал 33-летний воспитанник клуба Дэвид Мартин – после финального свистка он упал на газон и разрыдался от счастья.

Голкипер радовался не только тому, что отстоял на ноль против «Челси». Дело в том, что Дэвид воспитывался в академии «Вест Хэма», но до вчерашнего дня не провел за клуб ни одного матча. Мартин – номинально третий голкипер, поэтому история становится еще более невероятной.

Партнеры обступили вратаря и поздравили его с отличным матчем, а после он отправился к отцу на трибуну – Алвин играл за «молотобойцев» более 20 лет.

«У меня были проблемы с питанием в течение последних двух дней, даже партнеры подшучивали на этот счет. Когда я увидел отца, мы оба рыдали, поэтому особенно ничего не сказали друг другу. Но для него увидеть мой дебют за команду, в которой он играл 21 год, с клиншитом и победой – это просто фантастическое чувство», – цитирует Дэвида Sky Sports.

Дольше всего голкипер выступал в клубе «МК Донс» – девять лет, с перерывом на другие команды.

Вратарь четыре года провел в «Ливерпуле», но не сыграл ни матча.

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