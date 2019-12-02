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Алиссон получил первый в истории Яшин Трофи

Алиссон получил первый в истории Яшин Трофи
Eurosport

1 час назад

Новый приз носит имя легендарного советского голкипера Льва Яшина.

2 декабря в Париже проходит церемония вручения «Золотого мяча» от французского издания France Football.

Одним из героев вечера оказался Алиссон – бразильский голкипер «Ливерпуля» стал первым в истории обладателем новой награды Яшин Трофи. Он обошел Марк-Андре тер Штегена и Эдерсона.

Приз назван в честь легендарного вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина – единственного голкипера, получившего «Золотой мяч».

  • Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт получил приз лучшему молодому игроку до 21 года.
  • Американка Меган Рапино была признана лучшей футболисткой.

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