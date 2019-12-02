Getty Images
Алиссон получил первый в истории Яшин Трофи
Новый приз носит имя легендарного советского голкипера Льва Яшина.
2 декабря в Париже проходит церемония вручения «Золотого мяча» от французского издания France Football.
Одним из героев вечера оказался Алиссон – бразильский голкипер «Ливерпуля» стал первым в истории обладателем новой награды Яшин Трофи. Он обошел Марк-Андре тер Штегена и Эдерсона.
Приз назван в честь легендарного вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина – единственного голкипера, получившего «Золотой мяч».
- Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт получил приз лучшему молодому игроку до 21 года.
- Американка Меган Рапино была признана лучшей футболисткой.
«Он был конкурентом?» Ван Дейк подколол Криштиану, который не приехал на вручение «ЗМ»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте