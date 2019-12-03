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The Sun: Сульшера уволят, если «МЮ» проиграет «Тоттенхэму» и «Сити»
Обыграть «Вулверхэмптон» наверняка куда сложнее.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сообщил футболистам, что в ближайшее время его могут уволить.
По информации The Sun, 46-летний норвежец отправится в отставку, если его команда проиграет два ближайших матча. 4 декабря манкунианцы сыграют на «Олд Траффорд» с «Тоттенхэмом», на 7 декабря намечено манчестерское дерби против «Сити» – оба матча пройдут в рамках АПЛ.
Сульшер напомнил игрокам, что лондонскую команду возглавил экс-тренер «МЮ» Жозе Моуринью, который будет очень мотивирован в игре против бывшего клуба.
- «МЮ» не выигрывал в трех последних матчах АПЛ и Лиги Европы.
- Команда Сульшера идет на девятом месте, отставание от лидирующего «Ливерпуля» – 22 очка.
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