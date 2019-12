«Тоттенхэм» назначил Моуринью ради успеха документального фильма. Почеттино был против

Назначение Жозе Моуринью в «Тоттенхэм» – предсказуемый и логичный ход, но решение Даниэля Леви все равно вызвало сенсацию. Португалец слишком отличался по менталитету от «шпор», а несколько лет назад чуть ли не в открытую презирал клуб. Для босса «Тоттенхэма» приглашение Жозе после увольнения из «МЮ» – очевидный риск в плане игры, но беспроигрышный маркетинговый ход. К тому же Маурисио Почеттино построил команду, но так и не принес ей трофеи, а Моуринью обещал новое видение и смену настроя после мрачного старта сезона.

Тренерские скиллы – не единственные аргументы за бывшего тренера «Челси» и «МЮ». Сезон-2019/20 точно получится для «шпор» особенным, независимо от места и результатов: клуб наконец оказался в центре внимания. Осенью Леви договорился с Amazon о съемках документалки про «Тоттенхэм», за которую клуб получит почти 12 млн евро. Фильм войдет в антологию All or Nothing, первый сезон которой рассказал о чемпионстве «Сити» и стал хитом. Стриминговый сервис анонсировал беспрецедентный доступ к происходящему в клубе: отношениям игроков и тренеров, ежедневной рутине, эмоциям после игры и деталям тактики.

Леви пришел в восторг от того, что в центре внимания наконец окажется не «МЮ» или «Челси», а его проект. Единственной проблемой оказался Почеттино: аргентинский интроверт жутко расстроился, что придется год работать на камеру, и в открытую намекнул руководству, что расстроен шумихой. «Конечно, когда клуб договорился с Amazon, это вызвало у нас беспокойство, – пробурчал Поч. – Тяжело, когда камера стоит у тебя в кабинете. Нужно справляться с ситуацией, даже если у тебя плохое настроение. Это очень сложно, это еще один повод для беспокойства. Раньше я говорил, что я скорее не менеджер, а тренер. Теперь я больше похож на продюсера».

К ноябрю давление из-за плохих результатов достало Почеттино. Позитивный аргентинец погрустнел, огрызался на журналистов и отдалился от игроков. «Шпоры» опустились во вторую десятку таблицы, а Маурисио напоминал Моуринью в его худших проявлениях: сваливал вину на игроков, наблюдал за тренировками со стороны и посылал Леви тайные месседжи о трансферах на пресс-конференциях. Неудивительно, что клуб решился на перемену во всех смыслах: приход Моуринью повлиял и на игру команды, и на сюжет фильма Amazon.

Даже в лучшие моменты Почеттино редко выделялся чем-то, кроме непосредственных обязанностей: он спокойно работал, обаятельно шутил с журналистами со смешным акцентом и избегал скандалов. В отличие от предшественника, Жозе подошел на роль героя драматичного докьюментари во всех смыслах. Во-первых, португалец – шоумен, за которым интересно наблюдать даже в обычных ситуациях. Во-вторых, его помнят за яркие моменты: пробежка по «Олд Траффорд» после победы с «Порту», провокация «Барсы» в ЛЧ, потасовка с Арсеном Венгером. В-третьих, он выстраивает особенные отношения с игроками. Они не просто работают вместе – Жозе либо превращает футболистов в армию, либо воюет против них. С Моуринью каждый тренерский ход похож на эпизод фильма – именно поэтому он идеально подошел Amazon.

После новости о назначении Жозе колумнист The Guardian Макс Рушден в шутку представил, что именно боссы Amazon навязали клубу решение ради рейтингов. Такую версию нельзя полностью отметать: Леви понимал, что новый тренер не только изменит стиль, но и привлечет внимание к клубу. Естественно, это пойдет на пользу фильму. За пять с половиной лет прогресса под руководством Поча «Тоттенхэмом» интересовались меньше, чем за два первых дня при Моуринью. На первую пресс-конференцию Жозе пришло так много журналистов, будто португалец выступал перед финалом ЛЧ. Несмотря на развитие и заслуги, Маурисио оставался фаворитом футбольных гиков, а Моуринью знают во всем мире, как Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Для Леви приглашение Жозе – шаг на пути к глобализации и превращению в бренд.

К тому же Моуринью с радостью принял обязанности продюсера, которые угнетали предшественника. Португальцу комфортно противопоставлять себя кому-то: Клаудио Раньери в первый приход в «Челси», Пепу Гвардиоле в Испании, Венгеру в Англии. В «Тоттенхэме» Жозе противопоставил себя мрачному Почеттино последних месяцев: лично участвовал в тренировках, общался с некоторыми игроками с глазу на глаз, красиво поблагодарил болбоя за участие в голевой атаке и извинился перед Эриком Дайером за раннюю замену в матче против «Олимпиакоса». Конечно, отчасти новая позитивная версия Моуринью – образ, но именно такой поворот нужен любой спортивной драме ради хэппи-энда.

«Когда я пришел, чувствовал, что игроки не знали, чего от меня ждать, – Жозе активно работал на имидж с первых дней в клубе. – Они даже не включали музыку в раздевалке слишком громко, потому что не знали: вдруг этот парень запрещает музыку, вдруг она ему не нравится». Моуринью показал, что он не монстр, но не потерял страсть к острым каламбурам и психологическим играм. Он поблагодарил Почеттино за работу, а потом неожиданно подколол: «Выйти в финал ЛЧ – великолепное достижение, но это не история. История – это победить в финале». Маурисио действительно не завоевал в Лондоне ни одного трофея – Жозе точно войдет в историю, даже если завоюет кубок.

К тому же Моуринью с радостью согласился носить микрофон на тренировках и не испугался давления: ему, наоборот, комфортнее работать в центре внимания. Самое страшное для Особенного – безразличие. По информации The Athletic, Жозе надел микрофон даже перед первым матчем против «Вест Хэма» и спросил судью, можно ли его носить на игре – потом в фильм вошли бы его эмоции и указания для игроков. Рефери Майкл Оливер отказал тренеру из соображений этики: микрофон мог записать разговоры соперников и официальных лиц, которые не хотели попасть в фильм.

Несмотря на это, Моуринью уже превратился в звезду Amazon: фильм мотивирует и вдохновляет его, а не напрягает, как предшественника. Жозе анонсировал, что в докьюментари попадет даже разговор с Кристианом Эриксеном о будущем в клубе – датчанин провалил первую часть сезона и все еще мечтает о «Реале». «Я не скажу вам, о чем мы с ним говорили, – издевался Особенный над журналистами. – Это останется между мной, им и Amazon». Наверняка до конца сезона Моуринью сгенерирует еще несколько ярких моментов, чтобы All or Nothing точно получился успешным. Причем он сделает это не ради контракта, а естественно и кинематографично. Если бы Amazonснял хронику обычного сезона «шпор» с Почеттино, фильм заинтересовал лишь фанатов «Тоттенхэма» и тактики. С Моуринью его посмотрят даже те, кто вспоминает о футболе раз в год.

Первая часть документалки оказалась вдохновляющей историей триумфа «Сити» в АПЛ и показала одержимость Гвардиолы. Логично, что вторая часть посвящена его главному антагонисту в непривычных условиях. Изменившийся Жозе впервые столкнулся с настолько разными челленджами: вернуться в европейскую элиту, уничтожить стереотипы о «Тоттенхэме», принести клубу первый трофей с 2008-го и снять документальный хит.

