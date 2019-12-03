Жозе Моуринью мощно стартовал в «Тоттенхэме». При португальском коуче «шпоры» обыграли «Вест Хэм» (3:2), «Олимпиакос» (4:2) и «Борнмут» (3:2). В ближайшем туре Моуринью встретится с своим бывшим клубом – 4 декабря лондонцев примет «МЮ».

«Я не злодей и не враг для «МЮ». Но попытаюсь выиграть. Так же и они будут смотреть на меня.

Сульшер попытается выиграть матч для болельщиков «МЮ», поэтому, конечно, они поддержат его, а не меня. Думаю, фанаты проявят ко мне уважение, но во время матча они забудут меня и поддержат свою команду, чтобы добиться желаемого результата.

«МЮ» остался в моей книге историй. Глава закрыта. Многому научился за все то время, что был в клубе, но теперь оцениваю их как соперника», – цитирует Моуринью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Уле-Гуннар Сульшер может лишиться работы, если «МЮ» проиграет «Тоттенхэму» и «Манчестер Сити» в ближайших турах.

Жозе был уволен из «МЮ» в декабре 2018-го.

С «красными дьяволами» 56-летний португалец выиграл Лигу Европы, Кубок английской Лиги и Суперкубок Англии.

«Тоттенхэм» назначил Моуринью ради успеха документального фильма. Почеттино был против

Качай приложение Eurosport для iOS и Android