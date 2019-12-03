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Моуринью прокомментировал предстоящий матч против «МЮ»
Португалец хочет обыграть свой бывший клуб.
Жозе Моуринью мощно стартовал в «Тоттенхэме». При португальском коуче «шпоры» обыграли «Вест Хэм» (3:2), «Олимпиакос» (4:2) и «Борнмут» (3:2). В ближайшем туре Моуринью встретится с своим бывшим клубом – 4 декабря лондонцев примет «МЮ».
«Я не злодей и не враг для «МЮ». Но попытаюсь выиграть. Так же и они будут смотреть на меня.
Сульшер попытается выиграть матч для болельщиков «МЮ», поэтому, конечно, они поддержат его, а не меня. Думаю, фанаты проявят ко мне уважение, но во время матча они забудут меня и поддержат свою команду, чтобы добиться желаемого результата.
«МЮ» остался в моей книге историй. Глава закрыта. Многому научился за все то время, что был в клубе, но теперь оцениваю их как соперника», – цитирует Моуринью Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Уле-Гуннар Сульшер может лишиться работы, если «МЮ» проиграет «Тоттенхэму» и «Манчестер Сити» в ближайших турах.
- Жозе был уволен из «МЮ» в декабре 2018-го.
- С «красными дьяволами» 56-летний португалец выиграл Лигу Европы, Кубок английской Лиги и Суперкубок Англии.
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