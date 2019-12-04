Вдова Льва Яшина Валентина Тимофеевна прокомментировала вручение Алиссону Беккеру приза имени легендарного вратаря «Динамо». Похоже, она не в восторге.

France Football лишь в этом году утвердил специальную индивидуальную награду для лучшего вратаря года. Приз получил имя Льва Яшина – в честь единственного голкипера в истории, выигравшего «Золотой мяч». По словам вдовы легендарного вратаря, статуэтка должна была выглядеть иначе.

«Приз совсем не похож на тот, который вручали Льву Ивановичу. Они говорили, что это будет золотой мяч, а там был какой-то приз, я даже не разобрала… чего-то там кругленькое, плоское, диск какой-то, который вставлен в какую-то стойку. Вон у Месси уже шесть мячей, а у Алиссона…» – приводит слова Валентины Тимофеевны «Комсомольская правда».

Алиссон в прошедшем сезоне выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов.

Ранее бразилец получил приз лучшему вратарю Европы от УЕФА.

Месси взял «Золотой мяч» и заговорил об уходе. Криш не приехал, приз вратарям назвали в честь Яшина

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