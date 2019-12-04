Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола допустил забавную оговорку на пресс-конференции после матча с «Бёрнли».

48-летний коуч описывал достоинства полузащитника Родри, а потом вдруг заявил: «Я думаю, что «Бавария Мюнхен»... – хлопнул себя по голове и переспросил: – Какая еще «Бавария Мюнхен»? «Манчестер Сити» купил! «Бавария Мюнхен», что за... «Манчестер Сити»! Даже не знаю, о чем я думал». Журналисты восприняли ошибку Пепа со смехом.

«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» в матче 15-го тура АПЛ со счетом 4:1.

«Горожане» отстают от «Ливерпуля» на восемь очков, мерсисайцы имеют игру в запасе.

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