Бывшие нападающие сборной Англии Уэйн Руни и Питер Крауч провели шуточную дуэль взглядов на шоу от Amazon.

34-летний Руни сразу столкнулся с трудностями: его рост – 176 сантиметров, а Крауч вырос до двух метров. Ведущий пришел на помощь и принес бывшему форварду «Манчестер Юнайтед» подставку. Так дуэлянты оказались на одном уровне, но не смогли серьезно отнестись к процедуре и постоянно смеялись. К концентрации не располагала и расслабляющая атмосфера шоу.

Руни и Крауч играли вместе за сборную Англии с 2005 года по 2010-й.

Уэйн провел лучшие годы карьеры в «МЮ», Питер – в «Ливерпуле».

Руни дебютировал в качестве играющего тренера «Дерби»

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