В матче 15-го тура чемпионата Англии встретились «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

В одном из эпизодов первого тайма вингер «МЮ» Дэниел Джеймс попал под жесткий подкат со стороны Харри Уинкса и улетел за боковую линию, где въехал в коуча «шпор» Жозе Моуринью. Португалец едва не получил повреждение – после удара Джеймса Жозе схватился за ногу.

По итогам эпизода Уинкс был награжден желтой карточкой.

Моуринью возглавил «Тоттенхэм» после отставки Маурисио Почеттино. Ранее Жозе работал как раз в «Ман Юнайтед».

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