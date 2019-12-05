У Жозе Моуринью было 11 месяцев и два дня, чтобы подумать, что конкретно в Манчестере он сделал неправильно. Действовавший контракт с «Юнайтед» запрещал португальцу говорить об этом публично и с фактурными примерами для телевидения, но и без сочных подробностей из раздевалки было понятно, что Жозе переживал.

Моуринью – чемпион мира по взаимоотношениям с медиа. Каждую неудачу он и без пресс-офицеров развернет так, что будет виден свет в конце тоннеля. В каждом фейле Особенный найдет зерно, из которого якобы будет растить будущие победы. Каждые незначительные достижения он превозносит как что-то выдающееся. Примеры – второе место позади «Сити» вошло в его список величайших ачивок, а Лига Европы из «турнира, выиграть который будет разочарованием» мутировала в «самый важный в тренерской карьере».

Сейчас Жозе называет время в «Манчестер Юнайтед» закрытой главой и опытом, который навсегда останется в его книге воспоминаний. «Нельсон Мандела говорил, что человек никогда не проигрывает – он либо побеждает, либо учится. В «МЮ» я побеждал и учился», – по-черчесовски жонглирует словами Моуринью.

Жозе Моуринью, «Манчестер Юнайтед»Eurosport

Однако Особенный только на камеру и при включенном диктофоне такой крутой. «Точно знаю, что после увольнения из «Юнайтед» Моуринью переживал и спрашивал у пары человек: «Скажи мне правду, на кого я был похож, скажи мне все», – выдал экс-опорник «МЮ» Даррен Флетчер. – И для меня это сигнал, что Жозе понял, как далеко зашел. Уверен, что у него были свои разочарования среди игроков и окружения на «Олд Траффорд». Но то, что он требовал от других честное мнение о себе, говорит о том, что мы увидим другого Жозе Моуринью».

Португалец никогда в жизни не подтвердит, что где-то был не прав, но во славу телерейтингов согласился с одной промашкой в Манчестере. «Должен признать – да, я потерял страсть в «Юнайтед». Когда ты не счастлив, люди считывают это. Радость, которой ты влияешь на окружающих, делаешь их лучше и заряжаешь энергией, пропала, признаю», – кивнул Моур на интервью BT Sport.

Ему предъявляли, что он так и не обзавелся домом в Манчестере – что семья все еще жила в Лондоне либо в Португалии, а сам Жозе не вылезал из отеля. «Я наоборот был бы несчастен, если бы торчал в каком-то коттедже абсолютно один, – отрицал коуч. – Мне бы пришлось убираться, а я не хочу. Пришлось бы гладить, а я не умею. Пришлось бы питаться только яичницей с сосисками, потому что это единственное, что могу приготовить. А так я жил в апартаментах, в которых было все».

Жозе Моуринью, «Тоттенхэм»Getty Images

В истории Моуринью, вероятно, останется как очень токсичный мужчина, поссорившийся как минимум с Полем Погба, Люком Шоу и Хуаном Матой (это только те, о ком известно публично). И одновременно с этим бывший тренер сохранил теплые отношения с сотрудниками клуба. С приходом Сульшера персонал восторгался тем, как норвежец помнит их после 12-летней паузы.

Но, похоже, уважение к Жозе не исчезло с появлением нового менеджера. «Вчера получил 50 сообщений из «МЮ» – от игроков, работников, других людей из структуры клуба, руководства, ото всех, – признался португалец на первой пресс-конференции в «Тоттенхэме». – Это не про победы или непобеды. Это уважение людей, которое они тебе оказывают за твои профессионализм, человеческие качества и эмпатию».

Болельщики тоже не освистывали его – скорее, наоборот. В октябрьском матче с «Ливерпулем», за месяц до назначения в «Тоттенхэм», Моуринью сидел в студии Sky Sports на «Олд Траффорд» и получил порцию любви от трибун. В ответ довольный Жозе послал воздушные поцелуи в аудиторию и наверняка полез в твиттер, чтобы увидеть там сообщения типа «Все еще уважаю Моура» и «Верните его на тренерскую скамейку».

Перед первой игрой в Манчестере со «шпорами» португалец был предельно милым. Он с улыбкой обнялся со знакомым охранником, поприветствовал еще одного секьюрити и делегата Премьер-лиги и обменялся коротким рукопожатием еще с одним охранником, после чего удалился в гостевую раздевалку. Никакой агрессии, никакой хмурости – только радость, благость и внутреннее спокойствие.

Все то, что Жозе потерял в «МЮ», он заново обрел в «Тоттенхэме». Даже несмотря на плохие результаты манкунианцев, Моуринью все равно вошел в историю клуба. Потому что Особенный не может иначе – проложит себе путь в командный музей либо через трофеи, либо через работу с общественным мнением. Если с первым были проблемы, то второе у Жозе Моуринью всегда получилось блестяще.

«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» – 2:1

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