Полузащитник «Челси» Матео Ковачич, возможно, больше не рискнет протягивать руку бывшему защитнику клуба и тренеру «Астон Виллы» Джону Терри.

Команды уходили в раздевалку после очного матча 15-го тура чемпионата Англии, и хорват зачем-то вздумал пожать руку 38-летнему Терри. Джон так сильно сжал пальцы футболиста, что тот поморщился и схватился за пострадавшую ладонь.

Схватка между клубами Терри и Лэмпарда завершилась со счетом 2:1 в пользу «Челси».

В турнирной таблице «Челси» преследует тройку лидеров, «Астон Вилла» идет на 15-м месте.

Джеймс головой въехал в Моуринью и едва не нанес Жозе травму

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме