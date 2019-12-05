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Терри так сжал пальцы при рукопожатии, что ладонь Ковачича чуть не отвалилась

Терри так сжал пальцы при рукопожатии, что ладонь Ковачича чуть не отвалилась
Eurosport

48 мин. назад

Зато от души.

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич, возможно, больше не рискнет протягивать руку бывшему защитнику клуба и тренеру «Астон Виллы» Джону Терри.

Команды уходили в раздевалку после очного матча 15-го тура чемпионата Англии, и хорват зачем-то вздумал пожать руку 38-летнему Терри. Джон так сильно сжал пальцы футболиста, что тот поморщился и схватился за пострадавшую ладонь.

  • Схватка между клубами Терри и Лэмпарда завершилась со счетом 2:1 в пользу «Челси».
  • В турнирной таблице «Челси» преследует тройку лидеров, «Астон Вилла» идет на 15-м месте.

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