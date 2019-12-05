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«Эвертон» уволил Марко Силву. Летом он потратил 119 млн евро на трансферы

«Эвертон» уволил Марко Силву. Летом он потратил 119 млн евро на трансферы
Eurosport

1 час назад

Сразу после 2:5 от «Ливерпуля».

«Эвертон» отправил в отставку главного тренера Марко Силву.

Об этом сообщается на официальном сайте «ирисок». Исполняющим обязанности тренера назначен Данкан Фергюсон – именно он будет руководить командой во время игры с «Челси», которая пройдет 7 декабря.

  • После 15 сыгранных матчей «Эвертон» находится в зоне вылета АПЛ – на 18-й строчке.
  • В летнее трансферное окно «Эвертон» потратил 119 млн евро на трансферы.
  • Ранее Силва работал в «Уотфорде» и «Халл Сити».

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