Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг на несколько минут отлучился в туалет в матче против «Брайтона».

Лондонцы не могут победить уже девять матчей подряд во всех турнирах, однако у габонского страйкера во время игры с «чайками» нашлись дела поважнее. И его можно понять – нападающий отлучился на несколько минут по естественной нужде.

Временно исполняющий обязанности главного тренера команды Фредди Юнгберг философски отреагировал на инцидент. «Я, на самом деле, даже не заметил, что он куда-то пропал. Я понял, что он отлучился, только после его возвращения через пару минут. Когда вам нужно выйти – вам нужно выйти», – приводит слова коуча The Sun.

«Канониры» проиграли встречу со счетом 1:2.

Юнберг руководит командой после увольнения Унаи Эмери.

«Арсенал» занимает 10-ю строчку таблицы АПЛ.

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