Бывший главный тренер «Милана» и «Ювентуса» Массимилиано Аллегри намекнул на то, что по окончании сезона отправится тренировать в Англию. Специалист находится без работы после ухода из «Юве» прошлым летом.

«Когда я вернусь к работе? В июне. Не знаю, можете ли вы назвать это творческим отпуском, но я решил взять год паузы, как только стало ясно, что мое время в «Ювентусе» подошло к концу.

«Я 18 лет играл и тренировал еще 16. Я решил взять паузу после 34 лет в футболе. Я счастлив: могу порефлексировать, пообщаться с людьми. Делать вещи, которые мне нравятся – сходить в театр, на выставку, почитать книги.

Да, я беру уроки английского здесь, в Милане. Мне удается говорить довольно неплохо. С восприятием на слух немного сложнее. Если я разговариваю с кем-то, кто помогает мне, говоря немного медленнее – я все понимаю. Я смотрю кино на английском, и если я читаю что-то по-английски, то неплохо все понимаю», – рассказал Макс ESPN.

Тренера связывают с английскими топ-клубами с момента расставания с «Ювентусом».

В разное время итальянца отправляли в «Челси», «Арсенал», «МЮ» и «Тоттенхэм».

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