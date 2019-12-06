CAS разрешил «Челси» подписывать новичков в январе

Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил наложенный ФИФА на «Челси» запрет подписывать новых футболистов. Бан, распространявшийся на два трансферных окна, сокращен наполовину, поэтому зимой «синие» смогут выйти на рынок.

Вдобавок «Челси» будет обязан выплатить ФИФА не около 540 тысяч евро (600 тысяч швейцарских франков), а ровно половину от этой суммы – 270 тысяч евро, сообщает официальный сайт CAS.

«Челси» был наказан ФИФА в феврале за нарушение правил регистрации молодых футболистов.

После 14 туров Премьер-лиги-2019/20 «Челси» занимает четвертое место с 29 очками. «Лестер» и «Сити» идут в пределах 6 баллов, «Ливерпуль» оторвался от команды Фрэнка Лэмпарда на 14 очков.

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