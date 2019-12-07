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62-летняя фанатка набила 38 татуировок, посвященных Моуринью

62-летняя фанатка набила 38 татуировок, посвященных Моуринью
Eurosport

1 час назад

Есть в такой любви что-то ненормальное.

В английском Лестершире нашлась, вероятно, главная фанатка Жозе Моуринью. 62-летняя Вив Бодикоут настолько обожает португальца, что набила 38 татуировок с отсылками к нему.

«Почти уверена, что за последние годы потратила несколько тысяч фунтов на татуировки с Жозе Моуринью. На самом деле это стоило того, потому что я очень сильно люблю его. И я готова потратить еще больше на эти цели. На самом деле я уже думаю о том, какая из татуировок будет следующей и кто ее сделает для меня», – рассказала Вив The Sun.

Сообщается, что Бодикоут покрывает тело татуировками с 2016 года.

  • Жозе Моуринью в середине ноября возглавил «Тоттенхэм».
  • Под руководством португальца «шпоры» выиграли четыре из пяти матчей во всех турнирах.

«Тоттенхэм» назначил Моуринью ради успеха документального фильма. Почеттино был против

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