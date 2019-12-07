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Роджерс подписал новый контракт с «Лестером» до 2025 года. Теперь он зарабатывает больше Клоппа

Роджерс подписал новый контракт с «Лестером» до 2025 года. Теперь он зарабатывает больше Клоппа
Eurosport

30 мин. назад

«Лисы» не пожалели денег, чтобы сохранить Брендана у себя.

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс продлил контракт с клубом до 2025 года.

По данным The Sun, зарплата Роджерса в «Лестере» увеличилась вдвое: с 5 млн фунтов (5,9 млн евро) в год до 10 млн фунтов (11,8 млн евро). Теперь Брендан зарабатывает больше, чем главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп; годовой оклад немца – 7,5 млн фунтов (8,9 млн евро).

  • Самый высокооплачиваемый тренер АПЛ – Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити». Пеп зарабатывает 20 млн фунтов в год, 1,6 млн в месяц, 54 тысячи в день и 38 фунтов в минуту.
  • «Ливерпуль» Клоппа лидирует в АПЛ-2019/20 с 43 очками, «Лестер» Роджерса идет вторым (35 баллов), «Ман Сити» Гвардиолы – третьим (32).

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