Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс продлил контракт с клубом до 2025 года.

По данным The Sun, зарплата Роджерса в «Лестере» увеличилась вдвое: с 5 млн фунтов (5,9 млн евро) в год до 10 млн фунтов (11,8 млн евро). Теперь Брендан зарабатывает больше, чем главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп; годовой оклад немца – 7,5 млн фунтов (8,9 млн евро).

Самый высокооплачиваемый тренер АПЛ – Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити». Пеп зарабатывает 20 млн фунтов в год, 1,6 млн в месяц, 54 тысячи в день и 38 фунтов в минуту.

«Ливерпуль» Клоппа лидирует в АПЛ-2019/20 с 43 очками, «Лестер» Роджерса идет вторым (35 баллов), «Ман Сити» Гвардиолы – третьим (32).

«Эвертон» уволил Марко Силву. Летом он потратил 119 млн евро на трансферы

Качай приложение Eurosport для iOS или Android