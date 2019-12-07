«Тоттенхэм» в матче 16-го тура чемпионата Англии разгромил «Бёрнли» – 5:0.

Один из мячей в ворота команды Шона Дайча забил южнокореец Хынмин Сон. Нападающий «шпор» убежал к воротам гостей со своей половины поля, по пути обыграв всех защитников «Бёрнли» – повторение знаменитого гола Диего Марадоны в матче против сборной Англии.

«Тоттенхэм» сыграл первый матч на ноль после того, как команду возглавил Жозе Моуринью.

В чемпионате Англии-2019/20 Сон провел 14 матчей, забил пять мячей и отдал семь голевых передач.

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