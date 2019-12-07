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Сон повторил тот самый гол Марадоны, убежав со своей половины от шести защитников

Сон повторил тот самый гол Марадоны, убежав со своей половины от шести защитников
Eurosport

31 мин. назадОбновлено 30 мин. назад

Кореец забожил в игре с «Бёрнли».

«Тоттенхэм» в матче 16-го тура чемпионата Англии разгромил «Бёрнли» – 5:0.

Один из мячей в ворота команды Шона Дайча забил южнокореец Хынмин Сон. Нападающий «шпор» убежал к воротам гостей со своей половины поля, по пути обыграв всех защитников «Бёрнли» – повторение знаменитого гола Диего Марадоны в матче против сборной Англии.

  • «Тоттенхэм» сыграл первый матч на ноль после того, как команду возглавил Жозе Моуринью.
  • В чемпионате Англии-2019/20 Сон провел 14 матчей, забил пять мячей и отдал семь голевых передач.

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