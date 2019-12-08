Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал работу видеоассистентов на матче против «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«В следующем сезоне все будет лучше. Или нам будет больше везти. В следующем сезоне», – отметил Пеп, фактически признав поражение в чемпионской гонке.

В одном из эпизодов прошедшей игры мяч, находясь в пределах штрафной «МЮ», попал в руку Фреда, однако VAR постановил, что бразилец сыграл запрещенной частью тела по правилам. Ранее «Сити» лишился двух пенальти в игре с «Ливерпулем» – тогда руками размахивал Трент Александер-Арнольд.

После 16 матчей «Манчестер Сити» отстает от «Ливерпуля» на 14 очков. Команда Юргена Клоппа не выиграла лишь один матч из 16-ти.

В следующем туре «горожане» проведут выездной матч против «Арсенала».

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