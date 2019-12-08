«Манчестер Юнайтед» в выездном матче на «Этихад» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1. В одном из эпизодов полузащитник гостей Фред отправился на подачу углового, но столкнулся с жестью – фанат хозяев начал ухать в его сторону.

Бразильцу не удалось исполнить стандарт с первой попытки – ему в голову прилетела пустая пластиковая бутылка.

Клубы оперативно отреагировали на случившееся.

«Официальные представители «Сити» сотрудничают с полицией, чтобы определить личности виновных в расистском инциденте. Клуб содействует правоохранительным органам в поисках человека, бросившего в футболиста бутылку.

«Манчестер Сити» не приемлет любые проявления дискриминации. Расизм на трибунах будет караться пожизненным запретом на посещение матчей», – говорится в официальном заявлении «горожан».

«Мы продолжаем говорить об этом каждую чертову неделю. Но его поймали на видео, по моему мнению, он не должен больше никогда появиться на стадионе. Это недопустимо», – приводит слова Сульшера Independent.

После этого матча «Сити» отстает от первого места на 14 очков.

Лидирует в АПЛ «Ливерпуль», вторым идет «Лестер».

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