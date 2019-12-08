Перед гостевым матчем против «Ньюкасла» корреспондент The Athletic Сэм Ли поинтересовался у Пепа Гвардиолы, почему «Сити» позволяет соперникам так часто контратаковать. Пеп с неохотой, но все-таки раскрыл секреты. В итоге получилась небольшая тактическая лекция.

По мнению Гвардиолы, «Сити» хуже контролирует соперника по трем причинам. Во-первых, команда теряет мяч там, где ни в коем случае не должна его терять. Во-вторых, игроки начинают атаку на одном фланге, но не разворачивают ее на противоположный. В-третьих, лидеры хотят развить комбинацию слишком быстро, хотя для привычного ритма «Сити» нужен еще один пас.

Затем Гвардиола выдал еще более глобальное рассуждение. Пеп считает, что в первых двух сезонах в Англии соперники даже не пытались проходить его прессинг, а просто выбивали мяч при первых признаках давления. Теперь ситуация изменилась: команды все чаще подключают к розыгрышам вратаря, из-за этого прессинг «Сити» ухудшился.

Хосеп Гвардиола в шоке после поражения в дербиGetty Images

Последний пункт никак не сказался в матче с «Юнайтед», но показательно, что разговоры о контратаках разгорелись с новой силой именно после дерби. Состав Уле-Гуннара Сульшера гораздо лучше подходит для игры вторым номером. Это одна из причин, почему «МЮ» так здорово играет с топами и посредственно – против остальных. «Юнайтед» удобнее, когда мячом владеет соперник.

В этом сезоне «МЮ» делит второе место по ударам после контратак. Столько же (14) нанесли игроки «Ньюкасла», на один больше – «Вулвз». Контраст между этими клубами подчеркивает статистика владения мячом. «Юнайтед» владеет им 52%, «Вулверхэмптон» – 47%, «Ньюкасл» – вообще 38%. Матч против доминирующего с мячом «Сити» идеально подходил супербыстрому составу из Джеймса, Лингарда, Рэшфорда и Марсьяля. Они оголили почти все недостатки «Сити», о которых рассказывал Пеп.

Конкретно в дерби проявились две. Первая: потери в зонах, где терять мяч ни в коем случае нельзя. Вторая: слишком быстрые попытки развить атаку.

Ниже – пример из матча с «Вулверхэмптоном». У Жоау Канселу было сразу два варианта на левом фланге – Гюндоган и Зинченко открылись и готовы к пасу. Вместо этого португалец сыграл через перегруженный центр – гости отняли мяч и провели голевую контратаку.

Ошибка КанселуEurosport

А это уже пример из игры с «Юнайтед». Ситуация повторилась. У Кайла Уокера был вариант с Бернарду – португалец не просто один, на него у «МЮ» нет даже потенциального оппонента. Уокер проигнорировал это и все равно сыграл через опорную зону. «Юнайтед» отнял мяч и провел контратаку, которая завершилась пенальти.

Ошибка УокераEurosport

Оба эпизода соотносятся со словами Пепа – «Сити» совершает потери в зонах, в которых нельзя терять мяч. Из-за того, что Канселу и Уокер проигнорировали партнеров, они не только разрушили атаку, но и потеряли позицию сами. Через их фланг развили контру и «Вулвз», и «МЮ».

Слишком быстрые попытки развить атаку разрушали уже контрпрессинг «Сити». Хозяева купились на динамичный стиль «МЮ» и попытались сыграть похожим образом. Из-за этого не могли надавить на соперника после потери. Все логично: если команда не расставляется по позициям, ей сложно вернуть мяч после потери – игроки расположены слишком хаотично и далеко друг от друга.

«Сити» пытался быстро провести атаку – не получилось. Бернарду вступает в ответный прессинг, но он против сразу двух игроков – «МЮ» легко его проходитEurosport

Снова быстрая атака «Сити» заканчивается неудачно. Анхелиньо пытается отобрать мяч, но играет сразу по трем соперникам – они его легко обходятEurosport

Подобные проблемы спровоцировали кучу эпизодов, когда атакующие игроки «Сити» вынуждены обороняться лицом к воротам. Они не просто не владеют нужными для этого скиллами, но и не привыкли к такой игре. В результате отпускали, теряли или даже не замечали соперников, которые вырывались из-за их спин. Вот пара примеров – 1,2.

Похвально, что Сульшер учел этот момент и дал указание вскрывать свободные зоны Лингарду и реже Марсьялю. В отличие от более скоростных Джеймса и Рэшфорда, они должны были делать это за счет умного движения. У Лингарда это получалось особенно здорово. Он прекрасно читал моменты и открывался там, где у «Сити» появлялось свободное пространство из-за неудачного прессинга или потерь.

«Сити» прессингует – Лингард находит пространство в опорной зонеEurosport

«Юнайтед» выбирается из-под прессинга – Лингард просит пас в опорной зонеEurosport

После матча Гвардиола сказал, что «Сити» допустил лишь на чуть-чуть больше контратак, чем обычно – всего 4-5 штук. Но это не раскрывает всю глубину проблем. Во-первых, все эти контратаки уместились в отрезок первых 30 минут – «Сити» не понимал, как с ними справиться целую треть матча. Во-вторых, допускать столько контратак против «Юнайтед» чревато куда более серьезными неприятностями, чем против любого другого соперника.

В глобальном плане именно неумение справляться с контратаками отбросило «Сити» на два шага назад. Из команды, которая набирала очки на сверхчеловеческом уровне, «горожане» превратились не в простую чемпионскую команду (всего один шаг назад), а в обычных смертных. Если по итогам первых 16 туров прошлого сезона «Сити» допустил только три удара после контратак, то в этом уже шесть.

«Юнайтед» классно сыграл на слабостях соседей и даже подстроился под них благодаря открываниям Лингарда и Марсьяля. Команда Сульшера выдала еще один классный контратакующий перфоманс и в пяти матчах с топ-клубами набрала 10 очков из 15, ни разу не проиграв. Проблема лишь в том, что игр с прямыми и удобными конкурентами в сезоне только 10 штук, со всеми остальными – целых 28. Следующий шаг для «Юнайтед» – научиться вскрывать андердогов.

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