62-летняя Вив Бодикоут из английского Лестершира, которая набила 38 татуировок с отсылками к личности португальского тренера Жозе Моуринью, допустила обидную ошибку при выборе очередного бодиарта.

Женщина хотела попривествовать назначение Жозе на пост главного тренера «Тоттенхэма», но вместо эмблемы лондонского футбольного клуба ей набили эмблему баскетбольного «Сан-Антонио». Ошибка произошла из-за созвучности полных названий двух команд в оригинале: «Tottenham Hotspur» и «San Antonio Spurs». Оба клуба носят прозвище «шпоры».

Жозе Моуринью в середине ноября возглавил «Тоттенхэм».

Под руководством португальца «шпоры» выиграли четыре из пяти матчей во всех турнирах.

62-летняя фанатка набила 38 татуировок, посвященных Моуринью

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