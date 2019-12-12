«Ливерпуль» согласовал с «Ред Булл Зальцбург» трансфер 24-летнего полузащитника сборной Японии Такуми Минамино.

Как сообщает Independent.co.uk, Минамино присоединится к «красным» уже в зимнее трансферное окно. «Ливерпуль» заплатит за японца 7,25 млн фунтов (8,5 млн евро) – эта сумма прописана в его контракте с «Зальцбургом» в качестве клаусулы.

«Он быстро думает и принимает ключевые решения в штрафной. У него трудно отнять мяч, он отлично видит, куда нужно пасовать, и усердно работает в прессинге», – охарактеризовал Минамино журналист B/R Football Сэм Тай.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Ливерпуль» и «Зальцбург» выступали в одном квартете. Оба матча выиграла команда Юргена Клоппа – 4:3 в Англии и 2:0 в Австрии.

«Ливерпуль» вышел в плей-офф с первого места, «Зальцбург» занял третью строчку и квалифицировался в плей-офф Лиги Европы.

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