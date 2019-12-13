Хосеп Гвардиола может покинуть «Манчестер Сити» уже в конце сезона – в его контракте с клубом есть пункт, по которому сотрудничество может быть прервано летом 2020 года.

Испанец продлил соглашение с «Сити» в мае прошлого года, но одним из условий коуча было включение в договор пункта о досрочном расторжении. Как сообщает The Times, если Пеп захочет уйти и выполнит определенные обязательства перед работодателем, то сможет покинуть команду на 12 месяцев раньше.

По информации источника, на данный момент ни клуб, ни тренер не собираются прерывать сотрудничество, несмотря на неудачный старт в чемпионате – «горожане» уступают «Ливерпулю» уже 11 очков.

Пеп проводит четвертый сезон в «Сити»: до этого он четыре года тренировал «Барсу» и три – «Баварию».

Испанец выигрывал чемпионат Англии два сезона подряд.

«МЮ» интересуется Холанном, но может забыть о нем. В 2001 году Рой Кин сломал карьеру его отца

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме