Бывшая подруга игрока «Ливерпуля» Шейи Оджо Амани Нур признана виновной в спонсировании терроризма.

Девушка обвиняется в том, что перевела 41 евро организации, зная, что она может заниматься террористической деятельностью. Нур перевела деньги на счет организации под названием «Милосердные руки» через Paypal.

Как сообщает Sky News со ссылкой на Верховный суд Ливерпуля, Амани ранее вышла замуж за исламистского боевика в интернете и планировала присоединиться к нему в Сирии.

21-летняя девушка отрицает обвинения. Нур утверждает, что отправила деньги на покупку продуктов питания нуждающимся женщинам и детям в Сирии.

Три года назад Нур встречалась с вингером «Ливерпуля» и молодежной сборной Англии Шейи Оджо. Амани – бывшая полуфиналистка британского конкурса красоты для тинейджеров. На суде Нур рассказала, что подалась в религию после того, как в 18 лет рассталась с неверным бойфрендом. Его имя не называется, но девушка отметила, что он был публичной личностью – примерно в тот период она встречалась с Оджо.

Амани узнает приговор 20 декабря.

Оджо в нынешнем сезоне выступает за «Рейнджерс» под руководством Стивена Джеррарда.

«МЮ» интересуется Холанном, но может забыть о нем. В 2001 году Рой Кин сломал карьеру его отца

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках