Вратарь «Шеффилд Юнайтед» и сборной Англии Дин Хендерсон думал о самоубийстве из-за оскорблений болельщиков.

22-летний англичанин проводит в «Шеффилде» второй сезон на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». В прошлой кампании команда боролась за выход в АПЛ, и матчи против принципиальных соперников давались вратарю особенно тяжело – из-за постоянной ругани от фанатов оппонентов.

«Определенно, после некоторых матчей в прошлом сезоне мне и моей семье было очень тяжело, потому что многие нападки с трибун были совершенно ужасными.

Если бы это был расизм – людям бы запрещали посещение стадионов... Со мной, молодым парнем, никто не говорил о принятии всего этого негатива. Мне всего 22. Люди не понимают, через что я прошел в прошлом сезоне», – цитирует игрока Daily Mirror.

Журналист из Шеффилда отреагировал на слова вратаря в триттере: «Освежающая честность от Дина Хендерсона сегодня утром на пресс-конференции. Когда он помогал мне с моей книгой ранее в этом году, то рассказал мне, что подумывал съехать на машине в обрыв из-за оскорблений и нападок со стороны фанатов соперников».

Осенью Хендерсон впервые в карьере получил вызов в сборную Англии.

«Шеффилд» занимает восьмую строчку АПЛ – это первый сезон команды после возвращения в элиту.

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