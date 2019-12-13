Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп продлил контракт с клубом до 2024 года. Прошлое соглашение немца с мерсисайдцами было рассчитано до лета 2021-го.

«Лично для меня это заявление о намерениях, основанное на моем понимании того, чего мы уже успели достичь вместе, и что нам еще предстоит достичь.

Когда мне позвонили осенью 2015 года, я почувствовал, что мы идеально подходим друг другу. Теперь я понимаю, что недооценил, насколько. Только с полной уверенностью в том, что наше сотрудничество остается выгодным для обеих сторон, я могу продлить связь с клубом до 2024 года», – цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Под руководством Клоппа «красные» добились значительного прогресса, сыграли в двух подряд финалах Лиги чемпионов и завоевали трофей в прошлом сезоне.

«Ливерпуль» уверенно идет к чемпионству в АПЛ – первому для клуба с 1990 года.

Клопп вынужден жертвовать Лигой чемпионов. Все ради победы в АПЛ

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке