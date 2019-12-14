Экс-полузащитник сборной России Алексей Смертин вспомнил отрезок карьеры в «Челси» и рассказал о странностях капитана «синих» Джона Терри.

«Джон Терри, хоть и был моложе, был примером для меня с точки зрения подхода к матчам. Мы, восточноевропейцы — Кежман, Чех, я, — задолго до матча, за час-полтора, уже разминались, нас массировали. Другие ребята в это время слушали в наушниках музыку, например, Дрогба, Жереми Нжитап, Макелеле.

А Терри сидел в раздевалке, не переодеваясь, дурака валял. В носу ковырял, пробовал на вкус и тебе давал, расхолаживая тем самым. Сначала я не понимал его поведения. Дескать, серьезный человек, капитан «Челси» и сборной Англии, который делал подкаты головой. Бывали случаи, когда он поскальзывался, но после этого бросался на находившийся на земле мяч головой.

Да, я тоже подумал, что если козявки поесть, то потом начнешь головой вперед бросаться. По-моему, я как-то раз даже попробовал. Не помню. Врать не буду. Может, и заиграл от этого лучше. Нет, на самом деле, я не пробовал. Но Терри настойчиво просил козявки попробовать. Свои, конечно. Впрочем, если бы я предложил ему поесть мои при условии, что сам поем его сопли, мы пришли бы точно к соглашению», – рассказал Смертин ютьюб-каналу «Маза Вишневского».

Смертин был игроком «Челси» с 2003-го по 2006-й.

В этот период Алексей выступал в арендах в «Фулхэме» и «Чарльтоне».

В 2005 году в составе «Челси» он выиграл Кубок Англии и Кубок английской Лиги.

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