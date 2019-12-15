Вратарь английского «Уотфорда» Бен Фостер спас 80-летнего фаната команды с деменцией, пригласил его в гости на рождество и предложил оплатить сезонный абонемент.

Дела у «шершней» в этом сезоне не очень – команда идет на последнем месте и цепляется за кажды балл. 7 декабря клуб провел первый матч под руководством нового тренера Найджела Пирсона и заработал драгоценное очко в игре с «Кристал Пэлас».

На матче присутствовал 80-летний фанат, страдающий от деменции. Дедушка является держателем сезонного абонемента «Уотфорда» больше полувека, но из-за болезни скоро будет вынужден прекратить походы на футбол. Например, из-за этой истории: после матча он пошел к машине, но обнаружил, что сел аккумулятор. Пожилой фанат решил, что спокойно пройдет 16 километров до дома.

В итоге он пошел вдоль шоссе и свалился в канаву. Одна из проезжающих машин остановилась, и из нее вылез Бен Фостер, вратарь «Уотфорда». Он ехал с игры в компании своих жены и мамы, всем троим показалось подозрительным, что человек идет в полной темноте вдоль шоссе, и они решили вернуться – дедушка беспомощно лежал на обочине.

В итоге Фостер привез его к себе домой, привел в порядок и поинтересовался, чем тот планирует заниматься на рождество. Английский вратарь предложил мужчине присоединиться к празднованию у него дома, если вдруг у дедушки не будет вариантов получше. А еще Фостер предложил оплатить его абонемент на следующий сезон, если он все еще будет способен ходить на футбол.

Прекрасную историю опубликовал в твиттере один из родственников пожилого болельщика. «Уотфорд» ретвитнул историю и сопроводил комментарием: «СуперБен на поле и вне его».

36-летний Фостер пять лет провел в «Манчестер Юнайтед», но сыграл за команду всего 12 матчей.

У «Уотфорда» всего девять баллов после 17-ти матчей, команда в шести очках от спасительной зоны.

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