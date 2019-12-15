Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола считает, что десятиочковый отрыв «Ливерпуля» от ближайшего преследователя во главе таблицы АПЛ – заслуга самих горожан.

«Поддерживать темп в 100 или 98 баллов в течение трех или четырех лет было бы непросто. Я не хотел беспокоиться об этом слишком много в начале сезона, но думал, что, возможно, мы сумеем сделать это снова.

Когда мы приехали сюда, достаточно было набрать 85 очков, чтобы выиграть лигу. Теперь вам нужно почти 100. Именно так мы помогли «Ливерпулю» сделать этот шаг, купить невероятных игроков; и теперь это тот уровень, которого вам нужно достичь. Все команды ниже «Ливерпуля» знают, что должны набрать 100 очков. Раньше такого не происходило, и мы – причина этой перемены.

В течение 11-ти лет никто не выигрывал два титула подряд, а затем мы выдали серию из 14-ти побед подряд в прошлом сезоне. Из-за этого люди говорят, что сейчас мы играем не слишком здорово, но я не могу закрыть глаза на все, что уже сделала эта команда», – приводит слова испанца Mirror.

Отставание «Сити» от «Ливерпуля» – 17 очков, но у «горожан» матч в запасе.

Команда Гвардиолы сыграет с «Арсеналом» сегодня, 15 декабря, в 19:30 по Москве.

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