Eurosport
Клопп рассказал, что VAR отбил у него желание праздновать голы
Немецкий коуч загрустил.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как введение VAR повлияло на его реакцию после забитых мячей.
Немецкого тренера спросили про отмененный гол Садио Мане в матче против «Уотфорда» – сенегалец отпраздновал забитый мяч, но взятие ворот отменили через пару минут из-за оффсайда.
«Я не видел повтора, не знаю. Когда вы выигрываете со счетом 2:0, то не думаете об отмененных голах слишком много. Понятия не имею, был ли он в офсайде. Но я больше не праздную, а просто жду, пока кто-нибудь скажет, что гол засчитан», – приводит слова тренера Liverpool Echo.
- Второй гол «красных» в этой встрече также проверяли на предмет офсайда, но в итоге засчитали.
- «Ливерпуль» лидирует в таблице с десятиочковым отрывом от второго места.
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