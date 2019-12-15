Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как введение VAR повлияло на его реакцию после забитых мячей.

Немецкого тренера спросили про отмененный гол Садио Мане в матче против «Уотфорда» – сенегалец отпраздновал забитый мяч, но взятие ворот отменили через пару минут из-за оффсайда.

«Я не видел повтора, не знаю. Когда вы выигрываете со счетом 2:0, то не думаете об отмененных голах слишком много. Понятия не имею, был ли он в офсайде. Но я больше не праздную, а просто жду, пока кто-нибудь скажет, что гол засчитан», – приводит слова тренера Liverpool Echo.

Второй гол «красных» в этой встрече также проверяли на предмет офсайда, но в итоге засчитали.

«Ливерпуль» лидирует в таблице с десятиочковым отрывом от второго места.

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