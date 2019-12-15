Экс-защитник «Арсенала» Бакари Санья, сейчас выступающий в MLS, критически высказался в адрес бывшего клуба.

«Это цирк, а не клуб. Непонятно, кто им руководит и кто принимает решения. Игроки сейчас не уверены в себе. Они не знают, кто будет тренером в следующем матче. Это сложная ситуация. Главное – назначить хорошего тренера, который придаст стабильности. В последние годы команду в конце сезона постоянно покидала группа игроков. Прошло уже много времени с тех пор, когда такого не случалось.

В команде все еще есть отличные футболисты: Месут Озил, Пепе. Люди говорят, что защита не соответствует клубу, но это вопрос доверия. Есть молодые игроки, и, если их сохранить, можно создать хорошую команду», – цитирует 36-летнего Санья Mundo Deportivo.

Сейчас француз играет в MLS за «Монреаль Импакт».

Санья играл в «Арсенале» с 2007 года по 2014-й.

В 17-м туре АПЛ лондонцы уступили «Манчестер Сити» со счетом 0:3.

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