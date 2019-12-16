Матч «Арсенал» – «Сити» не показали в Китае из-за Озила. Он снова влез в политику

Месут Озил взорвал интернет одним сообщением в твиттере. Месут, будучи этническим турком и мусульманином, выложил картинку с текстом на турецком: «Восточный Туркестан – кровоточащая рана исламской уммы. Уйгуры – воины, сопротивляющиеся преследованиям, славные верующие, выступающие в одиночку против тех, кто силой отталкивает людей от ислама. В Китае сжигается Коран, были закрыты мечети и исламские богословские школы, запрещены медресе. Религиозные деятели были убиты один за другим. Несмотря на все это, мусульмане молчат. Разве они не знают, что давать согласие на преследование – это и есть преследование? Достопочтенный Али – зять пророка Мухаммеда – говорил: «Если вы не можете предотвратить преследование, разоблачите его».

Многие известные спортсмены регулярно выступают в поддержку тех или иных социальных групп, поддерживают политические акции. Почему же это сообщение вызвало такой ажиотаж? Просто Озил оказался первым широко известным человеком, знаменитостью, кто громко заявил о проблеме, которой уже несколько лет.

Что вообще происходит?

Неудивительно, если до этих выходных вы вообще не знали про существование уйгуров и про то, что их притесняют китайские власти. До Озила об этом не говорили ни спортсмены, ни селебрити. В медиа это прорывалось только через либеральные медиа, в том числе большую статью сделала «Медуза» – почти полтора года назад.

Причиной этой статьи стал доклад международной организации Human Rights Watch о преследовании мусульманского населения, что проживает в китайском регионе Синьцзян (в переводе с китайского – новая граница). Китайцев там, по разным данным, около 40%. Все остальные – коренные жители региона, которые зовутся уйгуры (45%) и другие этносы.

Уйгуры, мусульмане из КитаяGetty Images

В феврале 2019-го Реджеп Эрдоган однозначно дал понять, что не отказался от многолетней позиции по данному вопросу. «Восточный Туркестан – родина тюрок, колыбель тюркской истории, цивилизации и культуры. Забыв это, мы забудем наши корни, попадем в пучину невежества. Мученики Восточного Туркестана – наши мученики», – звучит давнее высказывание Эрдогана, которого неофициально называют защитником мусульманского мира. И на сей раз он оказался последовательным: турецкий МИД решительно осудил действия Китая в отношении уйгурских народных меньшинств. Об этом написали в New York Times, но широкого распространения тема не получила.

Хорошо известный нам посланник ислама, президент Чечни Рамзан Кадыров, которого волновала судьба народа рохинья в Мьянме, на этот раз сохраняет молчание.

В Турции же прошли митинги в поддержку мусульманского населения Китая. На фото вы можете увидеть сегодняшнего вдохновителя людей, что в очередной раз вышли на улицу. Теперь у уйгуров есть Месут Озил и внимание его поклонников.

Портрет Озила в руках у демонстрантаGetty Images

В чем заключаются притеснения?

В последние годы китайское правительство подвергает жестоким преследованиям религию и культуру уйгуров и ввело наказания за использование родного языка и следование культурным и религиозным традициям. Например, за соблюдение поста в месяц Рамадан или отказ от алкоголя и употребления в пищу свинины. Мясом свиньи, которое считается у мусульман недостойным употребления в пищу, кормят насильно – в концентрационных лагерях. За общественными и культурными деятелями уйгуров ведется слежка, любого могут забрать в тюрьму, а адвокатов и судов для уйгуров нет.

Официальная позиция КНР отражена в специальном докладе весной 2019 года. По его данным, в Синьцзяне проводится «основанная на законе политика дерадикализации», которая эффективно помогла побороть распространение терроризма и экстремизма. Преследования мусульман из-за их религии руководство Китая отрицает.

Исправительный лагерь для уйгуров-мусульман в КитаеEurosport

Как отреагировали в Китае?

Своеобразное устройство китайского интернета, цензурируемое партией, позволяет в какой-то мере модерировать информационную повестку, фильтруя неугодные темы. Территория Китая достаточно большая, и многие жители страны могут просто не знать, что происходит в самой малонаселенной и дальней от них провинции. Многие иностранцы, которые проживают в Китае, не настолько вовлечены в общественную жизнь страны, чтобы, вернувшись к себе на родину, предать огласке ужасные подробности про создания концентрационных лагерей для уйгуров-мусульман.

Однако некоторое все же просачивается, поэтому официальные лица Китая просто обязаны как-то реагировать. Если правительство тоталитарное, оно может не оправдываться перед населением, а просто… отменить показ матча «Арсенал» – «Манчестер Сити», в котором Месут Озил появился в стартовом составе.

Интересный эпизод произошел 28 ноября в быстроразвивающейся социальной сети TikTok, которая родом из Китая. 17-летняя американская бьюти-блогер Фероза Азис опубликовала видео с осуждением позиции Китая по вопросу уйгуров, и ее аккаунт был заблокирован сервисом. После волны негодования от коммьюнити руководство вынуждено разблокировало Азис и прокомментировало решение: техническая ошибка. Едва ли кто в это поверил.

Почему выступил с заявлением «Арсенал»?

«Арсенал» – клуб с мировым именем, который дорожит возможностью работать на азиатском рынке. Болельщики в Китае открывают перед английской командой большие возможности для развития: организация туров («Арсенал» ездил в такой два года назад), продажа мерча и трансляций игр, открытие прочих коммерческих предприятий под брендом с пушкой. У команды есть собственный офис в Пекине. У команды, а не транснациональной коммерческой компании, между прочим. Но политика – та же.

Месут Озил играет за «Арсенал» в китайском турнеGetty Images

Неудивительно, что клуб поспешил тактично обозначить – мнение автора не всегда совпадает с мнением редакции: «Мы должны прояснить ситуацию со словами Месута. То, что опубликовал Озил – его личное мнение. «Арсенал» как спортивная организация никогда не участвует в политических вопросах», – лаконичное и емкое заявление клуба, который пытается максимально дистанцироваться от игрока в данном деле.

Первый звоночек уже прозвенел: матч «Арсенала» с топовым «Сити» не был показан для многомиллионной аудитории Поднебесной.

Чем это грозит?

Самому Озилу, скорее всего, ничем особым. Он уже попадал в неприятную ситуацию политического характера, когда позволил себе сфотографироваться с Эрдоганом, будучи гражданином Германии. В Европе недолюбливают турецкого лидера и относятся к нему, как к тоталитарному правителю, поэтому Озил подвергся обструкции со всех сторон за поддержку режима Эрдогана. Президент Турции был шафером на свадьбе у Месута, так что пик негодования от близости футболиста и политика уже прошел.

Месут Озил (ФК «Арсенал») и президент Турции Реджеп ЭрдоганGetty Images

С другой стороны, если ситуация будет развиваться наихудшим образом, это может заставить «Арсенал» попрощаться с игроком уже в это трансферное окно. Пусть у турецкого немца огромная зарплата, проблемы с Китаем сделают руководство «канониров» сговорчивее. Еще вариант – посадить игрока в такой глубокий запас, даже не пуская его на трибуны стадиона. Это не очень хорошо для клуба и игрока в одинаковой степени, так как пострадает имидж одних и достоинство другого.

Китайское правительство вполне способно принять меры, дабы исключить появление фигуры футболиста в общественном пространстве: от банального «запретить футболки с его номером» до печального «не показывать футбол с ним». Оба варианта в той или иной степени сильно бьют как по клубу, так и по АПЛ.

Но что будет, если Озила поддержат другие известные мусульманские игроки? Например, Салах или Мане. Тот же Гюндоган, у которого тоже есть фото с президентом Турции. Такого прецедента еще не было.

«Арсенал» – «Манчестер Сити» – 0:3

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