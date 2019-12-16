Помощник Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микель Артета 16 декабря проведет встречу с директором «Арсенала» Джошем Кронке.

Как сообщает Daily Mail, Кронке проведет с Артетой финальное собеседование перед тем, как испанец станет новым главным тренером «канониров». В мае 2018 года Артета уже был претендентом на пост тренера «Арсенала», но тогда руководство лондонского клуба выбрало Унаи Эмери.

«Эвертон» тоже нашел нового коуча – им с большой долей вероятности станет Карло Анчелотти. Как сообщает Sky Sports, Карло уже прибыл в Ливерпуль на переговоры с руководством «ирисок».

Согласно котировкам букмекеров, Артета возглавит «Арсенал» почти со 100%-й вероятностью: на это событие можно поставить с коэффициентом 1,1. На приход Анчелотти в «Эвертон» букмекеры дают коэффициент 1,35.

Артета работает в штабе Гвардиолы в «Манчестер Сити» с 2016 года.

Анчелотти был уволен из «Наполи» после выхода команды в 1/8 финала Лиги чемпионов.

По ходу сезона-2019/20 «Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери, а «Эвертон» избавился от Марко Силвы.

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