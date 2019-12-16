Представитель МИД Китая Гэн Шуан прокомментировал позицию полузащитника «Арсенала» Месута Озила в отношении репрессий против уйгуров.

«Не знаю, посещал ли мистер Озил Синьцзян лично, но, похоже, что он был введен в заблуждение фейковыми новостями. На его суждения повлияли ложные ремарки. Если у мистера Озила есть такая возможность, мы будем рады принять его в Синьцзяне, чтобы он увидел все своими глазами», – приводит слова Гэн Шуана BBC.

После поста Озила о репрессиях уйгуров в Китае запретили показ матча между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» (0:3).

Подробнее о том, кто такие уйгуры и о чем именно высказался Озил, читайте в нашем тексте.

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