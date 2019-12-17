Getty Images

Китайским медиа запретили упоминать «Арсенал» из-за твита Озила, его фан-клуб распущен

Китайским медиа запретили упоминать «Арсенал» из-за твита Озила, его фан-клуб распущен
Eurosport

44 мин. назад

Немцу объявлена информационная блокада.

В Китае отреагировали на публичную поддержку полузащитником «Арсенала» Месутом Озилом уйгуров – мусульманского меньшинства в западных провинциях страны.

По информации The Telegraph, в китайских соцсетях заблокировали фан-аккаунты Озила, а его официальный фан-клуб, куда входили примерно 30 тысяч человек, распустили. Государственным медиа запрешено упоминать «Арсенал», пока руководство не извинится за слова Озила – клуб уже в курсе ситуации.

Также приказ от властей получили китайские поисковые системы – им придется убрать имя полузащитника из выдачи.

  • Из-за твита Озила в Китае отменили трансляцию матча «Арсенала» с «Манчестер Сити».
  • Клуб не выразил футболисту поддержку.

Матч «Арсенал» – «Сити» не показали в Китае из-за Озила. Он снова влез в политику

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на нас Вконтакте

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте