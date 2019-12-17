В Китае отреагировали на публичную поддержку полузащитником «Арсенала» Месутом Озилом уйгуров – мусульманского меньшинства в западных провинциях страны.

По информации The Telegraph, в китайских соцсетях заблокировали фан-аккаунты Озила, а его официальный фан-клуб, куда входили примерно 30 тысяч человек, распустили. Государственным медиа запрешено упоминать «Арсенал», пока руководство не извинится за слова Озила – клуб уже в курсе ситуации.

Также приказ от властей получили китайские поисковые системы – им придется убрать имя полузащитника из выдачи.

Из-за твита Озила в Китае отменили трансляцию матча «Арсенала» с «Манчестер Сити».

Клуб не выразил футболисту поддержку.

Матч «Арсенал» – «Сити» не показали в Китае из-за Озила. Он снова влез в политику

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