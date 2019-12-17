Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил конкуренцию в футболе с соперничеством лучших теннисистов мира – Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Роджера Федерера.

Коуч вспомнил сезон-2009/10, когда выиграл с «Барселоной» чемпионат Испании, набрав 99 очков – у «Реала», который возглавлял Мануэль Пеллегрини, было на три балла меньше.

«Прекрасно помню, как тяжело было. «Мадрид» с Мануэлем играл невероятно хорошо. Мы набрали 99 очков, но нас к этому подталкивали. Мы знали, что если потеряем очки, то титул уедет в Мадрид. Это похоже на Надаля, Федерера и Джоковича, не так ли? Они заставляют друг друга становиться лучше.

В спорте нужна конкуренция, и игроки «Сити» это знают. Знают, насколько силен «Ливерпуль». Знают, что нельзя терять очки, потому что иначе «Ливерпуль» выиграет чемпионат. А может, «Челси» или «Тоттенхэм», да и «Арсенал» тоже. Чтобы соревноваться, нам нужны хорошие соперники, и в этом сезоне они есть. И в Англии, и в Европе», – цитирует 48-летнего Гвардиолу Tennis World USA.

После 17-ти туров «Сити» идет в АПЛ на третьем месте и уступает «Ливерпулю» 14 очков.

Надаль, Джокович и Федерер занимают три первые строчки в текущем рейтинге ATP.

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