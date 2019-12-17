Генеральный секретарь США Майк Помпео поддержал полузащитника «Арсенала» Месута Озила, который обвинил Китай в притеснении населения уйгуров.

«Пропагандистские каналы Компартии Китая могут забанить Озила, могут подвергнуть цензуре все матчи «Арсенала» в этом сезоне, но правда восторжествует.

Компартия не сможет скрывать от мира вопиющие нарушения прав человека, совершенные против уйгуров и представителей других религиозных конфессий», – написал Помпео в твиттере.

После того, как Озил публично поддержал уйгуров, в Китае отменили показ матча «Арсенал» – «Манчестер Сити». Аккаунты Озила и его фан-клуба забанили в китайском поисковике Baidu.

Уйгуры – тюркский коренной народ Восточного Туркестана, от 11 до 20 млн уйгуров (по разным данным) проживают в регионе Синьцзян на крайнем западе Китая.

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