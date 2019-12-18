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Гвардиола подтвердил, что Артета возглавит «Арсенал»
Должны назначить до субботы.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что его помощник Микель Артета в ближайшее время возглавит «Арсенал».
«Это произойдет быстро», – заявил Гвардиола.
По данным британской прессы, Артета станет главным тренером «Арсенала» до субботы 21 декабря.
- Артета выступал за «Арсенал» в 2011-2016 гг., после чего завершил карьеру и присоединился к тренерскому штабу Гвардиолы в «Манчестер Сити».
- По ходу нынешнего сезона «Арсенал» уволил испанского коуча Унаи Эмери. Сейчас командой временно руководит Фредди Юнгберг.
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