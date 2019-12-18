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Гвардиола подтвердил, что Артета возглавит «Арсенал»

Гвардиола подтвердил, что Артета возглавит «Арсенал»
Eurosport

23 мин. назад

Должны назначить до субботы.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что его помощник Микель Артета в ближайшее время возглавит «Арсенал».

«Это произойдет быстро», – заявил Гвардиола.

По данным британской прессы, Артета станет главным тренером «Арсенала» до субботы 21 декабря.

  • Артета выступал за «Арсенал» в 2011-2016 гг., после чего завершил карьеру и присоединился к тренерскому штабу Гвардиолы в «Манчестер Сити».
  • По ходу нынешнего сезона «Арсенал» уволил испанского коуча Унаи Эмери. Сейчас командой временно руководит Фредди Юнгберг.

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