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Артета возглавил «Арсенал»
Новая страница в истории лондонцев.
Микель Артета, бывший помощник Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», стал главным тренером «Арсенала».
Об этом сообщается на официальном сайте «канониров». Артета подписал с лондонским клубом контракт на 3,5 сезона.
- Артета выступал за «Арсенал» в 2011-2016 гг., после чего завершил карьеру и присоединился к тренерскому штабу Гвардиолы в «Манчестер Сити».
- По ходу нынешнего сезона «Арсенал» уволил испанского коуча Унаи Эмери, после чего командой временно руководил Фредди Юнгберг.
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