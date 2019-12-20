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Артета возглавил «Арсенал»

Артета возглавил «Арсенал»
Eurosport

19 мин. назадОбновлено 11 мин. назад

Новая страница в истории лондонцев.

Микель Артета, бывший помощник Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», стал главным тренером «Арсенала».

Об этом сообщается на официальном сайте «канониров». Артета подписал с лондонским клубом контракт на 3,5 сезона.

  • Артета выступал за «Арсенал» в 2011-2016 гг., после чего завершил карьеру и присоединился к тренерскому штабу Гвардиолы в «Манчестер Сити».
  • По ходу нынешнего сезона «Арсенал» уволил испанского коуча Унаи Эмери, после чего командой временно руководил Фредди Юнгберг.

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