«Ливерпуль» официально подтвердил покупку вингера «Зальцбурга» Такуми Минамино.

«Красные» активировали пункт об отступных в контракте игрока – за 24-летнего футболиста сборной Японии мерсисайдцы заплатили всего 8,5 млн евро.

По информации Sky Sports, соглашение подписано на 4,5 года. Игрок будет выступать под 18-м номером – до прошлого лета он принадлежал защитнику Альберто Морено.

«Я мечтал стать игроком «Ливерпуля» и очень счастлив, что этот момент настал», – шаблонно порадовался Такуми.

На счету Минамино 64 гола в 199 матчах за «Зальцбург».

На групповом этапе Лиги чемпионов «Ливерпуль» и «Зальцбург» выступали в одном квартете. Оба матча выиграла команда Юргена Клоппа – 4:3 в Англии и 2:0 в Австрии.

«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии.

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