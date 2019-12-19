Форвард «Эвертона» и сборной Италии Мойзе Кин встречается с очень опасной дамой – 21-летняя красотка из Таиланда обожает единоборства и не проиграла еще ни разу за карьеру.

Ниф Брасия родилась в азиатской стране, но переехала в Италию в 11 лет. Там она зафанатела по футболу и туринскому «Ювентусу». «Я фанатка «Юве», как и вся моя семья. Мой кумир – Дель Пьеро», – приводит слова девушки Sportal.it. Видимо, страсть к туринцам и стала причиной, по которой Ниф запала на Кина – до переезда в Англию игрок воспитывался в системе чемпионов Италии.

По информации The Sun, пара познакомилась в ночном клубе Милана и состоит в отношениях, но пока не придает их огласке. Мойзе вряд ли будет хвастаться без согласия подруги, потому что иначе ему может крепко достаться – девушка с детства в единоборствах, и пока у нее все неплохо складывается. «Я провела уже 50-60 боев и пока не проиграла ни одного. Не люблю поражения», – рассказала тайка.

Долго ли паре удастся держать все в тайне – неизвестно. Такую красотку укрывать непросто.

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