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«Ливерпуль» стал партнером компании, которая обещает заменить тренеров роботами
Юрген, прости. Юрген, прощай.
«Ливерпуль» заключил партнерское соглашение с компанией Acronis, которая утверждает, что в будущем робот займет место главного тренера.
«Что мы можем сделать в рамках футбола? Наши технологии помогут улучшить тренировки, потому что у клуба появится возможность записывать и анализировать абсолютно все данные.
По сути это означает, что появление тренера-робота не за горами. В будущем вам не понадобятся тренеры – вы сможете побеждать и без них», – заявил генеральный директор Acronis Сергей Белоусов.
- В настоящий момент «Ливерпулем» руководит Юрген Клопп. Недавно немец продлил контракт с «красными» до 2024 года.
- Компания Acronis занимается разработкой программного обеспечения для резервного копирования, аварийного восстановления и безопасной синхронизации файлов.
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