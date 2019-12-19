«Ливерпуль» стал партнером компании, которая обещает заменить тренеров роботами

«Ливерпуль» заключил партнерское соглашение с компанией Acronis, которая утверждает, что в будущем робот займет место главного тренера.

«Что мы можем сделать в рамках футбола? Наши технологии помогут улучшить тренировки, потому что у клуба появится возможность записывать и анализировать абсолютно все данные.

По сути это означает, что появление тренера-робота не за горами. В будущем вам не понадобятся тренеры – вы сможете побеждать и без них», – заявил генеральный директор Acronis Сергей Белоусов.

В настоящий момент «Ливерпулем» руководит Юрген Клопп. Недавно немец продлил контракт с «красными» до 2024 года.

Компания Acronis занимается разработкой программного обеспечения для резервного копирования, аварийного восстановления и безопасной синхронизации файлов.

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