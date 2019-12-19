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«Ман Сити» требует от «Арсенала» 2,35 млн евро компенсации за Артету

«Ман Сити» требует от «Арсенала» 2,35 млн евро компенсации за Артету
Eurosport

1 час назад

За все нужно платить.

Помощник главного тренера «Манчестер Сити» Микель Артета готов подписать соглашение с «Арсеналом», но возникли трения между клубами.

Сделка задерживается из-за требования компенсации со стороны «Манчестер Сити» в размере 2,3 млн евро – такая сумма прописана в соглашение Артеты с «горожанами», сообщает Sky Sports.

Клубы все еще ведут переговоры, но лондонцы наверняка заплатят, потому что не хотят упускать Артету, которого сватали в лондонскую команду еще два года назад.

  • Ожидается, что Микель подпишет соглашение с «Арсеналом» до конца недели.
  • «Канониры» занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ.

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